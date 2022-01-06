سياسيون: صراع الكتلة الأكبر يتجدد والجلسة الأولى قد تحسم الخارطة

2022/01/06 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حراك سياسي وسباق كبير قبل بدء الجلسة الأولى للبرلمان، حيث يشهد الوسط السياسي اعلان عن تحالفات جديدة وانقسامات في آن واحد، وسط تأكيدات من بعض الأطراف السياسية بشأن تجدد الصراع حول الكتلة الأكبر بعد الانباء الواردة عن عدم التوافق بين الاطار والتيار بشأن رسم الخارطة السياسية الجديدة.وقال عضو تحالف الفتح احمد علي […]

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