شاهد كيف تقدم الروبوتات خدمة الغرف للضيوف في الفنادق

2022/01/06 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب انتشار "أوميكرون" لفيروس كورونا في نقص الموظفين بالفنادق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.لكن يبدو أن بعض الفنادق قد توصلت إلى حل غير عادي: استخدام الروبوتات لتقديم خدمة الغرف للضيوف

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