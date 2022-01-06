2022/01/06 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم الخميس، وجود مؤشرات مُطمئنة بشأن قضية الانسحاب الأمريكي من العراق.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "االاتفاق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب جميع القوات القتالية، واستبدالها بمستشارين، بحاجة إلى مراقبة ومحاسبة من قبل أطراف عراقية مختلفة لأنه لايمكن الوثوق بكل مايعلنه الجانب الأمريكي بشأن الانسحاب".

وأضاف، أن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين تؤكد بقاء القوات بشكل دائم على الأراضي العراقية".

وتابع الموسوي، انه "يجب على الحكومة العراقية تحديد اعداد المستشارين كل حسب اخصاصه ويجب ان يكون ارتباطهم بشكل مباشر مع الجانب العراقي وليس مع الجانب الأمريكي".

وأشار إلى أن "أكثر ما يطمئن في قضية الانسحاب هو وجود اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري على وجوب تطبيق الانسحاب بشكل كامل وهذا ما يشجعنا للمضي بخطوات عملية لمتابعة مراحل انهاء الوجود الأجنبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يتحدث عن مؤشرات ايجابية بشان الانسحاب الامريكي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يتحدث عن مؤشرات ايجابية بشان الانسحاب الامريكي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).