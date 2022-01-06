تمتد لسنوات.. حكومة واسط: لسنا قادرين على حل مشكلة الالغام

2022/01/06 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسطأعلنت الحكومة المحلية لمحافظة واسط، اليوم الخميس، عدم قدرتها على حل مشكلة الألغام والتي تمتد لسنوات تتعلق بالحرب العراقية الإيرانية.

وقال محافظ واسط محم المياحي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هنالك مشكلة كبيرة تواجه عمل الحكومة المحلية والشركات النفطية في المحافظة لم تحل هذه المشكلة على الرغم من مرور سنوات ".

وأضاف ان "المشكلة تتلخص بوجود الالغام والمخلفات الحربية في مناطق قريبة على الحدود العراقية الايرانية، وتوجد منذ فترة الحرب "، مشيرا الى انه "على الرغم من مرور سنوات كثيرة الا ان هذه المشكلة لم تعالج ، ونحن كحكومة محلية غير قادرين على ذلك لأسباب اهمها انها ليست من صلاحيتنا".

واشار المياحي الى ان "بقاء هذه الألغام يسبب مشاكل عمل للحكومة المحلية والشركات النفطية كذلك المخاوف الامنية والخوف على ارواح المواطنين".

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