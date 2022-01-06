أنشيلوتي عن هازارد: سيعود إلى أفضل مستوى له قريباً

2022/01/06 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار بنتيجة (3-1) على ألكويانو، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك ظإسبانيا.وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لعبنا المباراة بالطريقة التي كان علينا القيام بها، حيث قاتلنا وقاتلنا وبذلنا أفضل ما لدينا”.وعن إصابة ماريانو دياز، كشف، “لقد […]

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