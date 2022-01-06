الاطار التنسيقي: حراك سياسي لاذابة الجليد وانهاء الانسداد مع التيار

2022/01/06 | 09:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد النائب الفائز عن تحالف قوى الدولة احدى مكونات الاطار التنسيقي علي شداد الفارس، الخميس، عن قرب الاتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، مشيرا إلى أن هناك تناغم كبير بين القطبين لتشكيل حكومة توافقية.وقال الفارس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التوجه العام بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري الدخول لمجلس النواب ككتلة […]

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