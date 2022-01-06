رسائل الادباء ..من غائب طعمة فرمان الى الخليلي - مؤيد عبد الستار

2022/01/06 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار كانت تربطني بالاديب الراحل عبد الغني الخليلي علاقة صداقة ودية .التقيت به في مدينة ستوكهولم وتبادلنا الزيارات والاحاديث والرسائل ، ومن بين تلك الرسائل صورة رسالة الاديب الراحل غائب طعمة فرمان .



ولكونها وثيقة تاريخية تلقي الضوء على جانب من حياة الاديب غائب طعمة فرمان ، قررت نشرها لكي تكون بين يدي القراء والادباء توثق جانبا من اهتمام ومشاعر الاديبين الخليلي وفرمان .ادناه نص رسالة الخليلي ونص رسال ......





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