ديفيد هارفي ضد الثورة: إفلاس “الماركسية” الأكاديمية - خورخي مارتن

2022/01/06 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خورخي_مارتن ديفيد هارفي أستاذ جامعي وعالم جغرافي يصف نفسه بأنه ماركسي.



شاهد مئات الآلاف من الأشخاص سلسلة محاضراته حول رأس المال عبر الفيديو، عندما أصبح الجيل الجديد من الشباب مهتماً بالماركسية في أعقاب أزمة عام 2008.



لهذه الأسباب، أثار تصريحه الأخير بأنه ضد الإطاحة الثورية بالرأسمالية ضجة منطقية.هناك العديد من الملاحظات النقدية التي يمكن الإدلاء بها على أفكار هارفي.



على سبيل المثال، هناك العدي ......





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