وزارة البيئة: العراق يدخل عملياً استخدام الطاقة الشمسية

2022/01/06 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلقت وزارة البيئة مع البنك المركزي العراقي ومؤسسات الدولة الأخرى، اليوم الخميس، مبادرة لتنفيذ خطة التكيف الوطنية لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية والخاصة باستخدام الطاقة الشمسية.وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنه “تم تحديد الضوابط الخاصة بالتقنيات في استخدام منظومات الطاقة الشمسية والتي […]

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