داني ألفيس .. المدرب تشافي وضع خطة لمزيد من اللعب والإنتاج

2022/01/06 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع أعرب لاعب برشلونة داني ألفيس ، عن سعادته بالانتصار بنتيجة على ديبورتيفو ليناريس بهدفين مقابل هدف واحد في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.وقال ألفيس ان " المدرب تشافي وضع خطة لمزيد من اللعب والإنتاج، ولعبت ما بين الجناح والوسط لسد الفراغات ومع وجود لاعبين مميزين تصبح الأمور أسهل ".وأضاف الفيس "إنه يوم خاص جدًا بالنسبة لي حيث عشت لحظات رائعة وساحرة، واليوم بذلنا جهدًا كبيرًا، ويجب أن نتعلم المنافسة والقتال حتى اللحظة الأخيرة".وأشار ألفيس إلى أن " التفكير في الوقت الحالي منصب على مواجهة غرناطة في الليغا، قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني المقرر اقامته في السعودية ".المصدر/ كورة

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