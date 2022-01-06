العبادي يدعو الحكومة للاستفادة من مياه البحر المالحة بتوليد الكهرباء

2022/01/06 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب عضو مجلس النواب السابق اسعد العبادي، الحكومة المركزية بالسعي الى الاستفادة من ادارة الموارد المائية المتاحة وخاصة فيما يتعلق بتحلية مياه البحر في شط العرب من خلال استخدام احدث التكنلوجيا.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تحلية مياه البحر مستعدة من تحلية المياه في […]

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