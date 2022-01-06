2022/01/06 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم عميد كلية الطب في جامعة وارث الأنبياء، فالح البياتي، اليوم الخميس، بطلب استقالة من منصبه بسبب الرصانة العلمية.وقال البياتي بحسب الوثيقة التي حملت طلب الاستقالة، والتي وردت لوكالة ايرث نيوز، إن “قبول تشريفي بتكليف الجامعة بعمادة كلية العلب كان لقناعتي ان الكلية ستستطيع المحافظة على رصانة الدراسة فيها وستكون كلية طب […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



عميد “كلية طب” يستقيل من منصبه بسبب الرصانة العلمية أولاً على ايرث نيوز.

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