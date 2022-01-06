رفاهية وتنكر وغموض.. تعرف إلى أزياء البندقية في إيطاليا

2022/01/06 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عباءة وغموض القناع والأزياء، جعلت مدينة البندقية الإيطالية أزياء التنكر في وقت ما جزءًا عاديًا من خزانة ملابس سكانها.

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