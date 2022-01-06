واجبنا دعمه.. رئيس الجمهورية يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه

2022/01/06 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ(101) لتأسيس الجيش العراقي.وكتب صالح على حسابه الشخصي بموقع تويتر، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا “تحية اعتزاز للجيش العراقي في عيد تأسيسه، مُستذكرين مآثره البطولية للذود عن الوطن ودحر الارهاب”.وأضاف ان “واجبنا دعمه بما يستحقه من مكانة رفيعة، مؤسسة […]

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رئيس الجمهورية يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه أولاً على ايرث نيوز.

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