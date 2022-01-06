رئيس الجمهورية مهنئا بعيد الجيش: نستذكر مآثره البطولية في دحر الارهاب

2022/01/06 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، بعيد تأسيس الجيش العراقي، فيما شدد على ضرورة دعم الجيش بما يستحقه من مكانة رفيعة.

وذكر صالح في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تحية اعتزاز للجيش العراقي في عيد تأسيسه، مستذكرين مآثره البطولية للذود عن الوطن ودحر الارهاب".

وأضاف "واجبنا دعمه بما يستحقه من مكانة رفيعة، مؤسسة وطنية دستورية حامية لامن العراقيين، والحؤول دون عودة الاستبداد الذي زجه بالسياسة والحروب العبثية والاضطهاد".

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