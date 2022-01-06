البارتي يحتكم للمفتي ويبلغ اليكتي: لن نقبل دونه أحدا

2022/01/06 | 10:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل… كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن أبرز ماتمت مناقشته خلال اجتماع الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اجتماع يوم أمس الأربعاء في السليمانية بحث عدة أسماء مرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية”.وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي أبلغ الاتحاد، بأنهم سيقبلون بطرح المرشح عدنان المفتي وهو عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني […]

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