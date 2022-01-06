إيران تكشف تفاصيل الحوارات مع السعودية وتؤكد: انطلاق الجولة الخامسة في بغداد قريباً

2022/01/06 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، تفاصيل جلسات الحوار السعودي – الإيراني، مؤكدا عقد الجولة الخامسة قريباً في العاصمة بغداد.وقال مسجدي، في حوار صحفي تابعته وكالة ايرث نيوز، إن “بغداد احتضنت أربع جولات من الحوار السعودي – الإيراني وستحتضن الجولة الخامسة قريبا”.وأضاف أن “هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع […]

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