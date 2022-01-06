نائب سابق يحذر من التجديد للحلبوسي: هذا ما سيحصل

2022/01/06 | 10:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كركوك… أكد عضو مجلس النواب السابق ياسين العبيدي، الخميس، أنه في حال تم التجديد لمحمد الحلبوسي بولاية جديدة برئاسة البرلمان فسيوسع نفوذه ويسيطر على المحافظات.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محمد الحلبوسي استخدام المال والنفوذ لتسقيط الخصوم وزج الناشطين في السجون من آجل بسط نفوذه في تلك المحافظات”.وأضاف أنه “يجب على القوى الشيعية […]

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