2022/01/06 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الجيش العراقي بمناسبة تأسيسه.وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، “تحية بحجم الوطن، ومحبة راسخة بوزن العراق، وشموخ دائم وابداً لجيشنا الباسل في ذكرى تأسيسه”.

ظهرت المقالة في ذكرى تأسيسه..



الحلبوسي: شموخ دائم للجيش العراقي أولاً على ايرث نيوز.

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