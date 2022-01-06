التخطيط تحدد موعد بلوغ عدد سكان العراق سيبلغ 51 مليون نسمة

2022/01/06 | 10:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذر المدير العام للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط سمير خضير هادي، من تداعيات تزايد النمو السكاني، وفيما بين أن بغداد تمثل ربع سكان العراق، رجح أن يبلغ عدد سكان البلاد 51 مليون نسمة في عام 2030.وقال هادي في حديث متلفز إن “بغداد تمثل ربع سكان العراق”، مبيناً أن “اقليم كردستان والمحافظات الشمالية …

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