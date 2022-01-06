2022/01/06 | 10:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إستذكر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، المآثر البطولية للجيش العراقي، بمناسبة الذكرى الـ 101 لتأسيسه.وقال صالح في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “‏تحية اعتزاز للجيش العراقي في عيد تأسيسه، مُستذكرين مآثره البطولية للذود عن الوطن ودحر الارهاب”.وأضاف، “واجبنا دعمه بما يستحقه من مكانة رفيعة، مؤسسة وطنية دستورية …

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يستذكر المآثر البطولية للجيش العراقي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يستذكر المآثر البطولية للجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يستذكر المآثر البطولية للجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).