هل تفهم الكلاب لغة البشر؟.. ثنائي اختبرا ذلك والنتيجة صادمة

2022/01/06 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة جديدة إلى أن الكلاب يمكنها اكتشاف الكلام الطبيعي والتمييز بين اللغات، حيث بدأت هذه الدراسة مع أخصائية الطب العصبي، لورا كوايا وكلبها كون كون، وقام فريق بحثي باختبار كيفية تعامل ومعالجة أدمغة الكلاب للغات مختلفة.

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