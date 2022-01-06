استنفار امني “مفاجئ” بين ديالى وبغداد بعد استهداف” برج8″

2022/01/06 | 10:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..كشف القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الخميس، عن استنفار امني بين محافظة ديالى والعاصمة بغداد بعد استهداف” برج8″ .وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجهزة الامنية الماسكة لملف الشريط الحدودي بين ديالى وبغداد ضمن قاطع الارياف قرب النهروان في حالة استنفار بعد استهدف دورية بعبوة ناسفة ادى الى اصابة اثنين من الشرطة […]

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