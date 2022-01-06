العراق يدخل عمليا إستخدام الطاقة الشمسية

2022/01/06 | 10:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أقرت اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للمواطنين والانشطة ‏الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية الممولة من مبادرة البنك المركزي العراقي الضوابط المالية والفنية مطلع العام الحالي.وبحسب بيان لوزارة البيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه جاء ذلك انسجاما مع توجهات الدولة للتحول لاستخدامات مصادر توليد الكهرباء …

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