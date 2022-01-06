وزارة البيئة تصدر بيان حول استخدام الطاقة الشمسية في البلاد

2022/01/06 | 10:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن استخدام العراق عمليا الطاقة الشمسية، مبينةً أن ذلك يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية للالتزام بالمقررات الخاصة بمؤتمر باريس للمناخ.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” إن “اللجنة المكلفة أقرّت بوضع ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للمواطنين والانشطة ‏الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية الممولة من مبادرة …

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