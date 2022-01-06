اثبتم انكم سور العراق القوي.. الاسدي يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه

2022/01/06 | 10:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، اليوم الخميس، بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ(101) لتأسيس الجيش العراقي.وكتب الاسدي على حسابه الشخصي بتويتر، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا “يا أبناء جيشنا العراقي الباسل..في عيدكم الاغر تتعاظم المسؤوليات التاريخية مثلما تتعاظم التحديات وأنتم اهل لها فقد اثبتم تاريخياً انكم سور العراق القوي […]

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الاسدي يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه أولاً على ايرث نيوز.

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