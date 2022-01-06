الحلبوسي يهنئ بذكرى تأسيس الجيش العراقي: تحية بحجم الوطن ومحبة بوزن العراق

2022/01/06 | 10:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، الخميس، الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه.

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وذكر الحلبوسي في تدوينة مقتضبة، اطلع عليها "ناس" (6 كانون الأول 2022)، "تحية بحجم الوطن، ومحبة راسخة بوزن العراق، وشموخ دائم أبداً لجيشنا الباسل في ذكرى تأسيسه".

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