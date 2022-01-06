هكذا كانت أسعار الدولار في نهاية الأسبوع بالأسواق العراقية

2022/01/06 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً نسبياً في بغداد، بينما حافظت على استقرارها في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما حافظت على استقرارها لليوم الثاني على التوالي في المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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