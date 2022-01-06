هكذا كانت أسعار الدولار في نهاية الأسبوع بالأسواق العراقية

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً نسبياً في بغداد، بينما حافظت على استقرارها في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما حافظت على استقرارها لليوم الثاني على التوالي في المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:
بغداد
البيع 148.250 دينار
الشراء 147.250
الشمال
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الجنوب
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
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