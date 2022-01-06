فيتش تكشف عن ارتفاع نسب البطالة في العراق

2022/01/06 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للتركيبة السكانية تأثيراً متعدد الأوجه على التصنيفات السيادية.

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