مصرف الرافدين: عمولة صاحب منفذ الصرف مثبتة على شريط الراتب

2022/01/06 | 10:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أن عمولة صاحب منفذ الصرف ثابتة.وقال المصرف في بيان مقتضب اطلعت عليه “النور نيوز” إن “عمولة صاحب المنفذ ثابتة على شريط سحب راتب الموظف والمتقاعد ولن تتغير”.يذكر أن مصرف الرافدين دعا، أمس الأربعاء، منافذ الصرف لعدم فرض مبالغ اضافية عند توزيع الرواتب، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

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