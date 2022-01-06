الشيخ حمودي يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه ويدعو لرفع قدراته

2022/01/06 | 10:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ(101) لتأسيس الجيش العراقي، فيما دعا لرفع قدراته التسليحية والتدريبية لإنهاء مبررات وجود الاجنبي ولتشريع خدمة العلم.وقال الشيخ حمودي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “نهنئ قواتنا المسلحة وجيشنا العراقي البطل بكل صنوفه […]

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