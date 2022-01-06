وثيقة سرية تكشف أسباب حالة الانذار القصوى في مطار اربيل

2022/01/06 | 10:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وثيقة سرية، اليوم الخميس، أسباب حالة الانذار القصوى في مطار اربيل شمال العراق.وبحسب الوثيقة التي حصلت وكالة ايرث نيوز، على نسخة منها فإن رفع حالة الانذار القصوى كان نتيجة معلومات تتحدث عن وجود عجلة نوع “كيا” معدلة على شكل راجمة تنوي استهداف مطار اربيل .

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