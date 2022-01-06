العراق يدخل انتاج الكهرباء من الشمس رسميًا عبر قروض البنك المركزي.. ما الذي سيدفع المواطنين لشراء المنظومات؟

2022/01/06 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة البيئة العراقية، دخول البلاد عملياً باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك وفق القروض التي اطلقها البنك المركزي لاصحاب المنازل والمشاريع والمجمعات السكنية، فيما ستكون هذه المساهمات بانتاج الطاقة الشمسية جنبًا الى جنب مع ماتعمل عليه وزارة الكهرباء من ادخال قرابة 7 الاف ميغا واط من الطاقة الشمسية الى انتاج المنظومة الوطنية وفق عقود مبرمة.

وقالت البيئة في بيان، إن اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للمواطنين والانشطة ‏الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية الممولة من مبادرة البنك المركزي العراقي أقرت الضوابط المالية والفنية مطلع العام الحالي.

وأضافت أن ذلك جاء انسجاماً مع توجهات الدولة للتحول لاستخدامات مصادر توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، موضحة أنها أطلقت مع البنك المركزي العراقي ومؤسسات الدولة الأخرى مبادرة لتنفيذ خطة التكيف الوطنية لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية.

ونقل البيان عن مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون، القول، إنه تم تحديد الضوابط الخاصة بالتقنيات في استخدام منظومات الطاقة الشمسية والتي ستتيح للمواطنين والمؤسسات المختلفة شراؤها بأسعار منافسة ضمن القرض المخصص للمبادرة من خلال المصارف المحلية، مبيناً أن اللجنة وضعت احكام وضوابط تضمن استخدام اعلى درجات التقنيات واستدامتها من خلال متابعة جهاز التقييس والسيطرة النوعية والتي سيتم نصبها بإشراف فرق فنية متخصصة من وزارة الكهرباء.

وأوضح الحسون أن مبادرة التحول إلى الطاقة النظيفة تأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية للالتزام بالمقررات الخاصة بمؤتمر باريس لتغير المناخ، مؤكداً أنها واحدة من ثمرات حملات التوعية التي نفذتها الدائرة في القطاعات العامة والخاصة ضمن خطتها فيما يخص التوعية بالتغيرات المناخية. وأشارت إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ البنك المركزي، وعضوية ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين.

وعرضت وزارة البيئة جدولاً مفصلاً عن المواصفات والاسعار التقريبية للقروض حسب حجم المنظومة التي تعتبر نقلة نوعية في الجانب البيئي وذات جدوى اقتصادية لما ينفقه المواطن على شراء الطاقة.

ومن غير المعلوم ما اذا كانت هناك مكاسب معينة ستدفع اصحاب المنازل والمشاريع بشراء منظومات طاقة شمسية من القروض ودفع اقساطها الشهرية، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر ارخص منظومة طاقة شمسية بحسب جداول قروض البنك المركزي، 7 ملايين دينار يتم تقسيطهاعلى 5 سنوات، وهي بالضبط كلفة نحو 7 امبيرات من المولدات الأهلية، الا ان هذه المنظومة ستوفر 11 امبيرًا، وعلى هذا الاساس فأن هذا المكسب الضئيل بعدد الامبيرات ليس لوحده ما سيشجع المواطنين لشراء منظومات طاقة شمسية، بل ان هذه الاموال تدفع خلال 5 سنوات فقط، وفيما بعد ستكون الكهرباء مجانًا تقريبًا فيما عدا بعض الصيانات البسيطة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدخل انتاج الكهرباء من الشمس رسميًا عبر قروض البنك المركزي.. ما الذي سيدفع المواطنين لشراء المنظومات؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدخل انتاج الكهرباء من الشمس رسميًا عبر قروض البنك المركزي.. ما الذي سيدفع المواطنين لشراء المنظومات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).