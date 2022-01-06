الكهرباء يعلن التحدي: جاهزون لمواجهة نوروز

2022/01/06 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

أكد مدير فريق الكهرباء جمعة جابر، أن فريقه عانى في مبارياته السابقة من عدم التوفيق، مبيناً، أن اللاعبين على أتم الاستعداد لمواجهة نوروز اليوم ضمن الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وقال جابر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن " جميع مستويات فرق الدوري عالية، ولا يوجد فريق سهل ، كما أن جميع المباريات صعبة، لذا لابد من بذل مجهود أكبر لتحقيق النتائج الايجابية"، لافتاً الى أن" فريقه عانى في مبارياته السابقة من عدم التوفيق ".

وأضاف جابر، أن " أربعة لاعبين أساس سيغيبون عن المباراة "، مشيرا الى ان" الجهاز الفني للفريق لديه ثقة كبيرة بباقي اللاعبين في تقديم مباراة تليق باسم نادي الكهرباء ".

وتابع جابر، أن " الملاك التدريبي لفريق الكهرباء قد أعد العدة لهذه المواجهة ،ونطمح بتحقيق نتيجة ايجابية بعد نتيجتين سلبيتين لم تكونا في الحسبان بسبب الاخطاء الفردية".

ويحتل فريق الكهرباء المركز الرابع عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من 16 مباراة حقق الفوز باربع مباريات فيما خسر بست وتعادل بست.

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