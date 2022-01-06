2022/01/06 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، بذكرى تأسيس الجيش العراقي، مؤكدا أنه وقف بكل عز وصلابة في مواجهة الإرهاب والتصدي له.وقال العامري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “في ذكرى تأسيس الجيش العراقي البطل نتقدم بأزكى التهاني لأبنائنا الغيارى في القوات المسلحة بكل صنوفها قادة وآمرين ومراتب وهم يقفون بكل عز وصلابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري مهنئا بعيد الجيش: وقف بكل عز وصلابة في مواجهة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري مهنئا بعيد الجيش: وقف بكل عز وصلابة في مواجهة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).