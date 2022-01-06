بالجدول.. 46 رحلة على متن الطائر الأخضر غداً

2022/01/06 | 10:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن جدول رحلاتها ليوم غد الجمعة.وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 46 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

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46 رحلة على متن الطائر الأخضر غداً أولاً على النور نيوز.

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