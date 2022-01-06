امهات الجنود القتلى يطالبن جونسون بالكشف عن الوثائق السرية لغزو العراق وافغانستان

2022/01/06 | 10:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … طالب عدد من امهات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق وافغانستان رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون بالكشف عن الوثائق السرية لحروب رئيس الوزراء الاسبق توني بلير بعد أن ادعى وزير سابق أنه طُلب منه إتلاف مذكرة تحذير بشأن غزو العراق.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” […]

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