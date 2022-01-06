الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني في الضفة الغربية

2022/01/06 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، في بيان مقتل "مخرب فلسطيني" خلال عملية كانت مخصصة لاعتقال مطلوب أمني بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

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