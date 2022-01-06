دراسة جديدة تحدد موعد نهاية موجة أوميكرون في وقت قريب

2022/01/06 | 10:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة ..توقعت دراسة أعدها باحثون في جامعة فلوريدا الأميركية أن تكون نهاية موجة المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” خلال وقت قريب.وقال الباحثون في الدراسة إن موجة “أوميكرون” ستزداد سوءا قبل أن تتلاشى وتختفي.وصرح أستاذ الإحصاء الحيوية في جامعة فلوريدا والمشارك في الدراسة، إيرا لونجيني، أن الكثير تغير منذ بروز […]

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