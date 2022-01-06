بحوزته 3 كغم.. القبض على تاجر مخدرات في الديوانية

2022/01/06 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على أحد تجار المخدرات بحوزته 3 كغم منها وكمية من الحبوب المخدرة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية خلال عملية نوعية من القاء القبض على احد المتهمين بتجارة المخدرات يبلغ من […]

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القبض على تاجر مخدرات في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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