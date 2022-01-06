سفير السعودية بالأردن يغرد بصورة مع ولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال ويعلق

2022/01/06 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، صورة له مع الأمير الحسن، ولي العهد الأسبق بالمملكة وعم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

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