الدواوين في كربلاء .. قصّةٌ ايقاد الجدوة الأدبية في المدينة

2022/01/06 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدهرت الحياة الادبية والثقافية

والاجتماعية والدينية في مدينة كربلاء

نهاية القرن الرابع الهجري، وبعد توالي

السنين وتعاقب الحقب برزت كربلاء

المدينة التاريخية المقدسة لتكون القبس

المنير الى العالم.

وذك

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