الصدر يغرد في عيد الجيش العراقي ويعد بتقويته

2022/01/06 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،

اليوم الأربعاء، بالسعي لتقوية الجيش

العراقي وحفظ هيبته.

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "من

أهم صفات جيشنا العراقي البطل هو

التفاني والفناء في الوطن مضافاً إلى

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