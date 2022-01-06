2022/01/06 | 10:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نقف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده الـ 101) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده
الـ 101 وتحية لكل يد قاتلت دفاعاً عن
العراق وعين سهرت تحمي حدوده
واضاف ان جيشنا بكل صنوفه هو الضمانة
لوجود عراق قوي عزيز مستقل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده الـ 101) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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