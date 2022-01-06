الكاظمي: وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده الـ 101

2022/01/06 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نقف

وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده

الـ 101 وتحية لكل يد قاتلت دفاعاً عن

العراق وعين سهرت تحمي حدوده

واضاف ان جيشنا بكل صنوفه هو الضمانة

لوجود عراق قوي عزيز مستقل

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