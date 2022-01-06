الفتح: قرار بقاء الاستشاريين يتخذه البرلمان الجديد وليس الكاظمي

2022/01/06 | 11:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد تحالف الفتح، الخميس، أن القوات العسكرية العراقية لا تحتاج الى استشارة القوات الامريكية بالنظر الى الخبرات الموجودة داخل الاجهزة العسكرية، مشيرا الى ان قرار بقاء الاستشاريين يتخذه البرلمان الجديد وليس حكومة تصريف الاعمال الحالية.وقالت عضو التحالف مديحة الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “الحكومة الحالية لا تستطيع أن تقرر بقاء القوات الاجنبية […]

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