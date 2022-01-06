دراسة: لقاح كورونا أثناء الحمل غير مرتبط بالولادة المبتسرة

2022/01/06 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة ..كشفت دراسة نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن التطعيم من مرض كوفيد-19 أثناء الحمل غير مرتبط بالولادة المبتسرة أو انخفاض وزن المواليد.وذكر الباحثون في التقرير الأسبوعي للأمراض والوفيات الذي يصدره المركز أن معدلات الولادة المبتسرة بلغت 4.9 بالمئة بين أكثر من 10 آلاف امرأة تلقين جرعة واحدة على […]

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