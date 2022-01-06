2022/01/06 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهد سريع محمد القاسم في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، زحامات مرورية شديدة بسبب حادث سير.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “سريع محمد القاسم يعاني الان من زحام شديد بسبب تصادم سيارات مع سيارة حمل”.وأضاف أن “الحادث جرى بالقرب من محطة الكيلاني”.

ظهرت المقالة بالفيديو..



حادث سير مروع يتسبب بزحامات مرورية شديدة على طريق محمد القاسم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حادث سير مروع يتسبب بزحامات مرورية شديدة على طريق محمد القاسم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حادث سير مروع يتسبب بزحامات مرورية شديدة على طريق محمد القاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).