في الذكرى الأولى لأحداث الكابيتول.. بيلوسي: الديمقراطية انتصرت 

2022/01/06 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، رسالة تحمل قولا فصلا للأميركيين والعالم عشية الذكرى السنوية الأولى للهجوم المروع على مبنى الكونغرس (كابيتول)، قائلة إن "الديمقراطية انتصرت".

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