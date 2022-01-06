2022/01/06 | 11:15 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، رسالة تحمل قولا فصلا للأميركيين والعالم عشية الذكرى السنوية الأولى للهجوم المروع على مبنى الكونغرس (كابيتول)، قائلة إن "الديمقراطية انتصرت".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى الأولى لأحداث الكابيتول.. بيلوسي: الديمقراطية انتصرت ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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