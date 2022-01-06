بالجدول.. تعرف على توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم الخميس والأيام التي تليه

2022/01/06 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم الخميس الموافق 6 كانون الثاني 2022 والأيام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في.

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تعرف على توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم الخميس والأيام التي تليه أولاً على النور نيوز.

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