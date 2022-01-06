وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”: ثلاث دول عربية بينها العراق ارتفعت فيها البطالة

2022/01/06 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، بأن ثلاث دول عربية بينها العراق ارتفعت فيها البطالة مع دخول جائحة كوفيد-19 التي تفاقمت الأوضاع فيها.وقالت فيتش؛ إن بطالة الشباب ونقص الفرص الاقتصادية لهم يُمثل تحدياً رئيسياً للسياسات وخطراً على الاستقرار السياسي والاجتماعي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأشارت إلى نمو التحديات الديموغرافية منذ اندلاع أحداث …

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